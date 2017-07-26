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Выборы

Члены ЦИК жалуются на давление со стороны сторонников Омурбека Текебаева

ЦИК не может собраться на заседание и решить вопрос о сдаче теста по государственному языку кандидатом в президенты Омурбеком Текебаевым.

По словам представителя Центризбирком Елены Джилкичиевой, накануне на рабочем совещании, депутаты «Ата Мекена» и сторонники, которые передали заявление Текебаева с просьбой допустить его к экзамену, давили на членов комиссии.

«Не было никакого давления. Зачем вы говорите неправду?», —  возмутилась депутат парламента Наталья Никитенко.

Омурбек Текебаев и экс-глава МЧС Дуйшенкул Чотонов обвиняются в коррупции.
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