Передумали. Рабочая группа ЦИК не стала направлять письмо в ГКНБ по Текебаеву

Рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений ЦИК вчера после многочасового рассмотрения приняла решение направить в ГКНБ письмо с просьбой обеспечить явку кандидата в президенты страны Омурбека Текебаева на экзамен по государственному языку. Об этом ИА «24.kg» сообщал юрист партии «Ата Мекен» Канатбек Азиз.

Однако, как стало известно только сегодня утром, глава группы Алмаз Асаналиев передумал и не выполнил обещания, которое дал митингующим у здания ЦИК сторонникам Омурбека Текебаева.

Напомним, вчера у здания комиссии прошла акция протеста сочуствующих лидеру партии «Ата Мекен». Они требовали допустить кандидата в президенты к экзамену по госязыку, который должен состояться сегодня.

Сегодня планируется заседание ЦИК, где члены комиссии должны вынести решение по этому вопросу.

Ранее Канатбек Азиз напомнил, что кандидат на президентский пост Омурбек Текебаев не является судимым, а значит ЦИК не имеет права нарушать его избирательные права. Напротив, ЦИК обязан обеспечить всем претендентам на главный политический пост равные права.

Языковое тестирование начинается сегодня, 26 июля. Первым обязанным продемонстрировать уровень языковых знаний идет в списке претендентов на президентский пост депутат парламента Омурбек Текебаев.