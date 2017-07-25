В селе Ничке-Суу Ноокатского района появится новый избирательный участок

В селе Ничке-Суу Ноокатского района Ошской области появится новый избирательный участок. Решение принято сегодня на заседании Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Основанием послужило обращение в Ноокатскую территориальную избирательную комиссию жителей села Ничке-Суу, Челекчи, Таш-Булак Ынтымакского айыльного аймака, в котором говорилось, что в трех селах 712 избирателей, а расстояние до ближайшего избирательного участка № 5431 Ынтымак около 7 километров .

«Многие старики, многодетные матери и лица с ограниченными возможностями не могли воспользоваться своими избирательными правами. В селе Ничке-Суу есть все необходимые условия для открытия избирательного участка – здание Дома культуры имени А.Самидинова», – сказано в справке-обосновании.

Новому избирательному участку присвоен №5567. Ноокатской территориальной избирательной комиссии поручено сформировать состав и резерв его участковой комиссии.