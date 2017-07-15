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Сооронбай Жээнбеков уверен, что «Таза коом» существенно снизит коррупцию

Выступая сегодня на XVI съезде СДПК, премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что стратегия-2040, работа над которой будет завершена в ближайшее время, рассчитана на реализацию краткосрочных (в основном, пятилетних) программ. Все они будут подкреплены конкретными планами мероприятий и соответствующими инвестиционными программами. 

Одной из важных составляющих стратегии будет проект «Таза коом», впервые выдвинутый два года назад по инициативе лидеров СДПК

«Стратегия-2040 будет реализована с использованием современных технологий. Мы ждем резкое сокращение уровня коррупции в стране. «Таза коом» поможет в борьбе с коррупцией, так как этот проект предусматривает внедрение системы электронного управления и электронного документооборота. Уже сейчас большинство государственных ведомств в Кыргызстане объединены электронной системой «Тундук», и это очень поможет проекту «Таза коом». Первые результаты мы увидим уже осенью. Граждане смогут получать государственные и муниципальные услуги без прямого контакта с чиновниками», - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, сегодня съезд СДПК выдвинул Сооронбая Жээнбекова в качестве кандидата в президенты страны.
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