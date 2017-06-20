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Выборы

Создан штаб по обеспечению законности на время проведения президентских выборов

Образован штаб по обеспечению законности в период подготовки и проведения президентских выборов, назначенных на 15 октября 2017 года. Возглавил его первый заместитель генерального прокурора КР.

«Деятельность штаба направлена на координацию действий органов прокуратуры в период избирательной кампании. Штаб во взаимодействии с Центризбиркомом и республиканскими органами государственной власти будет обеспечивать строгое соблюдение требований Конституции и Закона КР «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», — сообщает Генпрокуратура.

Органы прокуратуры должны решительно пресекать любые незаконные действия должностных лиц, связанные с нарушениями избирательных прав граждан и других участников избирательного процесса.

Аналогичные штабы созданы в территориальных прокуратурах.
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