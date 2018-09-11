17:38
USD 69.64
EUR 80.58
RUB 1.00
Власть

Вывод активов из Кыргызстана Бакиевыми. Генпрокурор не явился в парламент

Генеральный прокурор не явился в Жогорку Кенеш с докладом относительно вывода активов из Кыргызстана Бакиевыми. Слушания должны были состояться в комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Вместо генерального прокурора пришел его заместитель Нурлан Дюшембиев. У генерального прокурора возникли неотложные дела.

Председатель комитета Наталья Никитенко предложила заслушать Нурлана Дюшембиева, так как заявление бывшего финансового консультанта сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгения Гуревича вызвало широкий общественный резонанс.

Однако коллеги не поддержали ее предложение. Депутаты отказались заслушивать информацию в отсутствие генпрокурора.
Ссылка:
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Башкы прокуратурасы Евгений Гуревичтин айткандары боюнча териштирүү жүргүзөт
Сколько миллионов вывел из Кыргызстана Максим Бакиев, знает Евгений Гуревич
Депутат предложил упразднить комиссию по имуществу Максима Бакиева
Журналисту Эльнуре Алкановой предъявили обвинение в разглашении банковской тайны
Елена Дзимидович: Өмүрбек Бабанов НТС телеканалынын кожоюну эмес
Ситуация вокруг НТС. Что стало причиной для описи имущества телеканала
Началась процедура описи имущества телеканала НТС
Максим Бакиевдин коттеждери кимге сатылгандыгы текшерилет
Коттеджи Максима Бакиева. Генпрокуратуре предстоит разбираться с их продажей
Кому достались коттеджи Максима Бакиева? Журналисты провели расследование
Популярные новости
Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от&nbsp;нового политического сезона Роспуск парламента, отставка кабмина? Чего ждать от нового политического сезона
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;3-7 сентября Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября
Кожобек Рыспаев не&nbsp;собирается добровольно уходить из&nbsp;фракции СДПК Кожобек Рыспаев не собирается добровольно уходить из фракции СДПК
Парламентская фракция СДПК исключит из&nbsp;своих рядов депутата Кожобека Рыспаева Парламентская фракция СДПК исключит из своих рядов депутата Кожобека Рыспаева
Бизнес
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Таиланде, Панаме и&nbsp;на&nbsp;Филиппинах Выгодный роуминг от MegaCom в Таиланде, Панаме и на Филиппинах
Интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
Как уволиться из&nbsp;милиции и&nbsp;разбогатеть. Секреты успешных клиентов &laquo;Бакай Банка&raquo; Как уволиться из милиции и разбогатеть. Секреты успешных клиентов «Бакай Банка»
Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в&nbsp;прямом эфире вместе с&nbsp;O!TV Игры кочевников: смотрите финал кок-бору в прямом эфире вместе с O!TV