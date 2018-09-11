Вывод активов из Кыргызстана Бакиевыми. Генпрокурор не явился в парламент

Генеральный прокурор не явился в Жогорку Кенеш с докладом относительно вывода активов из Кыргызстана Бакиевыми. Слушания должны были состояться в комитете по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

Вместо генерального прокурора пришел его заместитель Нурлан Дюшембиев. У генерального прокурора возникли неотложные дела.

Председатель комитета Наталья Никитенко предложила заслушать Нурлана Дюшембиева, так как заявление бывшего финансового консультанта сына свергнутого президента Кыргызстана Максима Бакиева в ЦАРИИ Евгения Гуревича вызвало широкий общественный резонанс.

Однако коллеги не поддержали ее предложение. Депутаты отказались заслушивать информацию в отсутствие генпрокурора.