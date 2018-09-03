Саммит тюркоязычных стран. О чем говорили президенты и что пообещал глава КР

В культурном центре «Рух Ордо» в городе Чолпон-Ате проходит заседание глав государств-участников VI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в расширенном составе под председательством президента Сооронбая Жээнбекова.

Глава государства поприветствовал участников саммита и поблагодарил президента Нурсултана Назарбаева за успешное председательство последние три года в Совете сотрудничества тюркоязычных государств. «За это время Казахстан проделал серьезную работу по повышению авторитета Тюркского совета и реализации важных договоренностей глав государств-членов ССТГ. Мы высоко оцениваем работу, проделанную Казахстаном», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что Тюркский совет основывается на общности истории, культуры и языка наших народов.

«Сегодняшний саммит проходит в уникальном формате, — отметил глава Кыргызстана. — От имени государств-членов приветствую находящихся среди нас президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Хочу высоко оценить и поддержать намерение Узбекистана присоединиться к Тюркскому совету».

Сооронбай Жээнбеков, обращаясь к Виктору Орбану, отметил, что Венгрия, расположенная в самом центре Европы, не забывает свою тюркскую историю, обычаи, традиции и родственно-дружественные корни, поэтому на саммите получает статус государства-наблюдателя в Тюркском совете.

«Это станет подтверждением расширения географии Организации, положительно повлияет на деятельность Тюркского совета, поспособствует укреплению сотрудничества с другими организациями», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков напомнил высоким гостям, что тема саммита «Национальный спорт и сотрудничество в молодежной сфере». «Подрастающее поколение — будущее страны. Создание достойных условий жизни молодежи — святой долг и обязанность каждого государства. Проведение работы и реализация проектов в этом направлении напрямую зависят от экономических возможностей наших стран», — отметил Сооронбай Жээнбеков, добавив, что сокращение препятствий потоку товаров и услуг, капиталов и рабочих сил соответствует целям сотрудничества.

В связи с этим призываю к дальнейшему расширению инвестиционного сотрудничества между государствами-членами Тюркского совета и связей между частными секторами. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства отметил, что Кыргызстан считает необходимым обратить внимание на вопросы диверсификации экономики, расширения транспортных коридоров, развития предпринимательства и улучшения инвестиционного климата. «Предлагаем оживить работу министров экономики и рабочих групп по экономическому сотрудничеству», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Кроме того, Кыргызстан, как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом. Поэтому важное значение имеет проект строительства железнодорожной магистрали Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Отмечена также необходимость активизации работы по кибербезопасности, электронному правительству и спутниковой связи.

«Призываю все стороны продвигать инициированный на прошлом саммите Организации процесс сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий. В этом направлении Кыргызстан реализует национальную программу цифровой трансформации «Таза коом», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он заявил, что Кыргызстан заинтересован во втором этапе проекта TASIM, который играет большую роль для стран Тюркского совета. Для Кыргызстана важно, что этот проект объединяет крупные центры обмена информацией на Востоке и Западе.

«Кыргызстан активно поддерживает динамичное развитие туризма между нашими странами. Мы готовы приложить все усилия для успешной реализации туристического пакета «Современный Шелковый путь», который охватывает Турцию, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Постепенное присоединение к этому проекту Узбекистана и Венгрии сделает этот пакет еще более привлекательным», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.