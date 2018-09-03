Президент Кыргызстана предложил ТЮРКСОЙ выпустить книгу по тюркской литературе

Президент отметил символичность того, что заседание саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств проходит в зале, который носит название всемирно известного великого писателя тюркского мира Чингиза Айтматова.

«В этом году мы вместе с мировым сообществом отмечаем 90-летний юбилей великого писателя. Пользуясь возможностью, выражаю глубокую признательность государствам и их главам, международным организациям, проводящим специальные мероприятия в этом направлении», — добавил он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что великие мыслители наших народов в своих произведениях оставили подрастающему поколению множество ценных мыслей и наставлений. И нынешнее поколение должно сохранить эти наставления и передавать их молодым.

«Поэтому мы предлагаем выпустить книгу по тюркской литературе и готовы активно участвовать в совместной работе над ней. Предлагаю поручить ТЮРКСОЙ, Тюркской Академии и Фонду тюркской культуры и наследия начать проведение соответствующих работ», — высказал свое пожелание Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что Кыргызстан предлагает сократить количество тюркских институтов и повышать их качество.

«Кыргызстан отказался от инициативы создания центра кочевой цивилизации и убрал этот вопрос с сегодняшней повестки дня. Предлагаю усилить взаимодействие наших совместных институтов, убрать их повторяющиеся функции и провести инвентаризацию в этом направлении», — пояснил президент Кыргызстана.