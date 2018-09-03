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Власть

Сооронбай Жээнбеков рассказал, как нужно воспитывать молодежь

На саммите Совета сотрудничества глав тюркоязычных государств президент Сооронбай Жээнбеков предложил обратить особое внимание на расширение связей между молодежью государств.

«В современных геополитических условиях имеет особое значение воспитание молодежи родственных государств в духе уважения истории, культуры, языка и традиций братских народов и межрелигиозной толерантности. Только так можно поставить заслон радикализации молодежи, фанатизму, насилию и принятию ими чуждой идеологии. Это будет отпор различным деструктивным силам, негативно влияющим на сознание молодежи», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

В целях усиления интереса молодежи к инновационным проектам и предпринимательству инициирую совместно реализовать специальные проекты экономического и гуманитарного направления.

Сооронбай Жээнбеков

В этих целях президент предложил создать специальную рабочую группу секретариата Тюркского совета.

Кроме того, глава государства призвал и в дальнейшем создавать благоприятные условия для развития сотрудничества тюркоязычных государств в сферах национального спорта, этнической культуры. В частности он отметил начатый по инициативе Кыргызстана уникальный и объединяющий проект — Всемирные игры кочевников.

«Хочу выразить признательность главам государств, принявшим участие в официальном открытии III Всемирных игр кочевников, который проводится под патронажем ЮНЕСКО. Мы предлагаем при поддержке тюркоязычных государств и в дальнейшем распространять и развивать Всемирные игры кочевников. Государства-члены Тюркского совета не просто распространили по всему миру понятия «этноспорт», «этнокультура», но и смогли сделать эти направления очень популярными», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Президент сообщил, что в настоящее время в различных уголках мира предлагаются разные проекты, по сути повторяющие наши Всемирные игры кочевников. «Я призываю единодушно поддержать Игры, которые доказали свою жизнеспособность, за последние шесть лет успешно проводятся уже в третий раз и отмечены в резолюции ООН. Девиз Игр кочевников: «Единство силы! Единство духа!», — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что с турецкой стороной достигнута договоренность о проведении четвертых Игр в 2020-м году в Турции.

«Уверен, с учетом возможностей Турции будет придан новый импульс развитию этого уникального проекта», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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