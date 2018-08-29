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Власть

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приедет в Кыргызстан с рабочей поездкой 3 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол РУз в КР Комил Рашидов.

Как ранее сообщалось, глава Узбекистана примет участие на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Чолпон-Ате.

«Участие президента в открытии III Всемирных игр кочевников прорабатывается», — заявил Комил Рашидов.

На ВИК Узбекистан представит большая делегация спортсменов во главе с министром физической культуры. 60 спортсменов будут бороться в различных видах спорта.

Церемония открытия III Всемирных игр кочевников состоится 2 сентября. 
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