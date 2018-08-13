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Власть

Развитие, реформы, технологии. Что заложено в стратегии до 2040 года

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня на VII заседании Национального совета по устойчивому развитию рассказал о том, что заложено в Стратегии развития Кыргызстана до 2040 года.

По его словам, главной отличительной чертой стратегии от предыдущих документов государственного значения является то, что она направлена на развитие человеческого потенциала. Внимание уделили не только социально-экономическому развитию, но и развитию судебной, правовой, демократических сфер.

Приоритетное значение имеют вопросы бережного отношения к нашим духовным ценностям и национальным традициям, обеспечения межнационального согласия, развития культуры и языка.

Сооронбай Жээнбеков
В ближайшее время будет проведена судебная реформа. Стратегия-2040 открывает новые возможности для создания качественной и мобильной системы управления государством.

«Продолжится борьба с коррупцией. Нам нельзя отставать от других в освоении новых технологий в сфере системы управления. Поэтому скорейшее внедрение электронной системы «Тундук», реализация проекта «Таза Коом» являются актуальной задачей всех ветвей власти», — сказал президент.
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