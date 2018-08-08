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Власть

При президенте создадут совет для работы с соотечественниками-инвесторами

Сооронбай Жээнбеков намерен создать совет при президенте, который на постоянной основе будет работать с соотечественниками-инвесторами. Об этом глава государства заявил сегодня на форуме «Мекендештер», сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что есть успешные соотечественники, которые добились многого в бизнесе. Они намерены вложить средства в крупные инвестиционные проекты в Кыргызстане и привлечь серьезные инвестиции в экономику республики. 

«Таким патриотам необходима единая платформа, объединяющая площадка для решения задач и достижения совместных целей. Считаю целесообразным создание совета, призванного на постоянной основе работать с соотечественниками-инвесторами», — заявил Сооронбай Жээнбеков и подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать соотечественников.
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