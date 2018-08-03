Кабмин не может сдвинуть с места вопрос изучения английского с 1-го класса

Правительство не может сдвинуть с места вопрос об обязательном изучении во всех школах Кыргызстана английского языка с 1-го класса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, граждане Кыргызстана должны в совершенстве владеть тремя языками — государственным, русским и английским.

Глава кабмина объяснил это тем, что с Россией Кыргызстан связывают многие годы дружеских отношений, поэтому кыргызстанцы должны владеть русским языком.

«Английский язык надо вводить с первого класса. При необходимости разработать методику. Нужно вводить изучение языка и в детских садах. Мы несколько лет поднимаем вопрос, но правительство никак не может сдвинуть его с места», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.