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Власть

Кабмин не может сдвинуть с места вопрос изучения английского с 1-го класса

Правительство не может сдвинуть с места вопрос об обязательном изучении во всех школах Кыргызстана английского языка с 1-го класса. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, граждане Кыргызстана должны в совершенстве владеть тремя языками — государственным, русским и английским.

Глава кабмина объяснил это тем, что с Россией Кыргызстан связывают многие годы дружеских отношений, поэтому кыргызстанцы должны владеть русским языком.

«Английский язык надо вводить с первого класса. При необходимости разработать методику. Нужно вводить изучение языка и в детских садах. Мы несколько лет поднимаем вопрос, но правительство никак не может сдвинуть его с места», — заключил Мухаммедкалый Абылгазиев.
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