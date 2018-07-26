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Власть

Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в Россию на саммит ЕАЭС

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев отправился в Санкт-Петербург (Россия) для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Заседание пройдет завтра. На нем будут рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ожидается обсуждение таких тем, как цифровое развитие государств союза, взаимодействие в сферах энергетики и транспорта, включая транзит товаров. Кроме того, премьеры обсудят таможенное сотрудничество, а также совершенствование нормативно-правовой базы ЕАЭС и другие актуальные вопросы.

Заседание Евразийского межправсовета пройдет с участием глав правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
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