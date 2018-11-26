В Минске соберутся главы правительств ЕАЭС. Обсудят цифру и бюджет-2019

В Минске (Беларусь) премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) соберутся на заседание межправсовета. Об этом сообщили в пресс-службе главы правительства Кыргызстана.

По ее данным, Мухаммедкалый Абылгазиев завтра примет участие в очередном заседании Евразийского межправсовета. Участники заседания рассмотрят вопросы дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС — ход реализации цифровой повестки союза, разработка проекта концепции финансового рынка, бюджет ЕАЭС на 2019 год. Кроме того, будет заслушан отчет по устранению препятствий на внутреннем рынке в 2017-2018 годах и рассмотрены другие актуальные вопросы.

«В рамках рабочей поездки Мухаммедкалый Абылгазиев примет участие в торжественной церемонии открытия парка имени Чингиза Айтматова в Минске, посетит Белорусский парк высоких технологий, Ассоциацию автоматической идентификации ГС1 Беларусь, индустриальный парк «Великий камень» и агрокомбинат», — говорится в сообщении.