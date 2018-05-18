Кыргызстан перестал завозить мясо из Китая

Кыргызстан уже год не завозит мясо из Китая. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его данным, запрет по решению правительства наложен с 1 января 2017 года.

«До 2017-го была квота на экспорт птичьего мяса из КНР на 58 тысяч тонн, так как у нас не хватало этого мяса. После запрета мы только пару раз задержали его контрабандный ввоз из Китая», — рассказал Калысбек Жумаканов.

Главный ветеринар подтвердил информацию о подписанном в 2015 году соглашении с Китаем на поставку ослов.

«Это не экспорт ослиного мяса, а ослов как представителей семейства лошадиных. Кстати, ослиное мясо едят и в Европе», — отметил Калысбек Жумаканов.

По данным Минсельхоза, Кыргызстан на 65 процентов покрывает потребности внутренного рынка в мясе.