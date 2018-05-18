14:09
USD 68.51
EUR 80.92
RUB 1.11
Власть

Кыргызстан перестал завозить мясо из Китая

Кыргызстан уже год не завозит мясо из Китая. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его данным, запрет по решению правительства наложен с 1 января 2017 года.

«До 2017-го была квота на экспорт птичьего мяса из КНР на 58 тысяч тонн, так как у нас не хватало этого мяса. После запрета мы только пару раз задержали его контрабандный ввоз из Китая», — рассказал Калысбек Жумаканов.

Главный ветеринар подтвердил информацию о подписанном в 2015 году соглашении с Китаем на поставку ослов.

«Это не экспорт ослиного мяса, а ослов как представителей семейства лошадиных. Кстати, ослиное мясо едят и в Европе», — отметил Калысбек Жумаканов.

По данным Минсельхоза, Кыргызстан на 65 процентов покрывает потребности внутренного рынка в мясе.
Ссылка:
просмотров: 584
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан намерен экспортировать в Китай говядину и баранину
Китай. Разноцветное море тюльпанов
Премьер рассказал, чем недоволен посол Китая
Государственная служба миграции выдала разрешение на работу сверх квоты
За восемь лет только 214 граждан КНР получили кыргызские паспорта
Посол Китая в Кыргызстане: У компании ТВЕА хорошая репутация
Сяо Цинхуа: Китай хочет развиваться вместе с соседями
Китай рассматривает Кыргызстан как надежного партнера
Отваливаются плинтусы и плитка. Школа построена в Бишкеке китайцами в 2017 году
Си Цзиньпину разрешили править Китаем бессрочно
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса Стоит ли лишать Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента? Итоги опроса
Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан Скандальный Манас Арабаев лишился работы. Указ подписан
Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с&nbsp;поста мэра Бишкека Албек Ибраимов рассказал, кто лоббирует его отставку с поста мэра Бишкека
Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса неприкосновенности. Готовят закон
Бизнес
Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу &laquo;Апрель&raquo; Торговый центр Beta Stores приносит извинения телеканалу «Апрель»
Иностранные туристы&nbsp;&mdash; частые клиенты Кызыл-Кийского филиала &laquo;Бакай Банка&raquo; Иностранные туристы — частые клиенты Кызыл-Кийского филиала «Бакай Банка»
Кто&nbsp;он, активный пользователь мобильного Интернета? Кто он, активный пользователь мобильного Интернета?
Пора меняться и&nbsp;менять минуты на&nbsp;ГИГАБАЙТЫ Интернета! Пора меняться и менять минуты на ГИГАБАЙТЫ Интернета!