Вступление в ЕАЭС для Кыргызстана было обдуманным и выверенным шагом

Вступление в ЕАЭС было для Кыргызстана обдуманным и выверенным шагом. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, решение отвечало национальным интересам. «Мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления. Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса, такие как отмена таможенного контроля. Произошло оживление торговли в условиях отсутствия таможенных границ. Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке 180-миллионного рынка ЕАЭС», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«С уверенностью можно констатировать, что интеграция в Евразийский экономический союз открыла для нашей страны много возможностей по движению товаров, услуг и рабочей силы. Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в условиях адаптации национальной экономики к новым интеграционным условиям и правилам ЕАЭС», — сказал президент КР.