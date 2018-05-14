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Власть

Вступление в ЕАЭС для Кыргызстана было обдуманным и выверенным шагом

Вступление в ЕАЭС было для Кыргызстана обдуманным и выверенным шагом. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент КР Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, решение отвечало национальным интересам. «Мы присоединились к ЕАЭС на выгодных для страны условиях и получили серьезные позитивные результаты с момента вступления. Появились новые условия для стимулирования развития бизнеса, такие как отмена таможенного контроля. Произошло оживление торговли в условиях отсутствия таможенных границ. Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной конкуренции на общей площадке 180-миллионного рынка ЕАЭС», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

«С уверенностью можно констатировать, что интеграция в Евразийский экономический союз открыла для нашей страны много возможностей по движению товаров, услуг и рабочей силы. Кыргызстану удалось преодолеть риски экономического спада в условиях адаптации национальной экономики к новым интеграционным условиям и правилам ЕАЭС», — сказал президент КР.

Что касается продолжающейся полемики среди местных политиков о целесообразности такого шага... Во-первых, это естественно для демократической страны, в которой есть возможность свободного и публичного обсуждения любых вопросов, важных для общества. Во-вторых, эти дискуссии больше направлены не на пересмотр принятых решений, а на изыскание дополнительных ресурсов и нахождение новых возможностей для укрепления позиций Кыргызстана в ЕАЭС.

Сооронбай Жээнбеков

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