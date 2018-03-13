Депутат фракции «Кыргызстан» претендует на пост мэра Токмака

Депутат фракции «Кыргызстан» Урматбек Самаев претендует на пост мэра Токмака. Информацию ИА «24.kg» подтвердил лидер фракции Алмазбек Баатырбеков.

По его словам, Урматбека Самаева могли выдвинуть члены фракции «Кыргызстан» городского кенеша Токмака. «Он уроженец этого города, хорошо знает все проблемы и может баллотироваться. Почему нет? Мандат депутата сдаст, если его сочтут достойным должности градоначальника. Ничего противозаконного в его действиях нет», — пояснил Алмазбек Баатырбеков.

Выборы мэра в Токмаке назначены на 17 марта. Зарегистрированы три кандидата:

— Данияр Амангельдиев, начальник управления планирования расходов государственного сектора;

— Урматбек Самаев, депутат Жогорку Кенеша (партия «Кыргызстан»);

— Нурлан Келдибеков, депутат городского кенеша от фракции СДПК. Ранее занимал пост вице-мэра города.