Ускорить работу по делимитации границ требует от чиновников президент

Сооронбай Жээнбеков принял председателя Государственной пограничной службы Уларбека Шаршеева и спецпредставителя правительства по вопросам делимитации границ Курбанбая Искандарова. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Обсуждена обстановка на государственной границе страны, а также проводимая работа по улучшению контрольно-пропускных пунктов на участках государственной границы.

Президент Сооронбай Жээнбеков поручил принять все меры по ускорению работ по делимитации кыргызско-таджикской границы и оставшихся участков кыргызско-узбекской границы согласно результатам достигнутых договоренностей по итогам визитов президента в Узбекистан и Таджикистан.

Фото аппарата президента КР

Во второй половине марта намечается встреча межправительственной комиссии по комплексному рассмотрению двусторонних вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном, достигнутых по итогам встреч глав государств.

Уларбек Шаршеев рассказал о принятых решениях по проведению комплекса мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности на КПП «Достук автодорожный».

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что необходимо создать благоприятные условия для прохождения через пункты пропуска на участках государственной границы.