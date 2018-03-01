Депутат парламента нашел туристическую фишку: развивать ювелирную отрасль

Депутат парламента Экмат Байбакпаев нашел туристическую фишку. Об этом он заявил сегодня на заседании.

Он считает, что туристической фишкой для Кыргызстана должно стать золото. Экмат Байбакпаев отметил, что ежегодно КР экспортирует 16-17 тонн золота.

«При этом на внутреннем рынке ювелиры почти две тонны золота импортируют. У нас нет внутреннего рынка золота, чтобы развивалась ювелирная отрасль. Я удивился. Это же фишка! Это туристическая фишка. Наши едут в Турцию и Индию скупать ювелирные изделия, хотя там нет производства золота. Мы производим и отдаем. Ни Нацбанк, ни правительство не занимаются вопросом, но ведь ювелирная отрасль одна из доходных», — считает Экмат Байбакпаев.

По его мнению, государство теряет около 3 миллирадов сомов.