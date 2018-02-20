Уголовные коллизии. Почему к Аиде Саляновой и Аскарбеку Шадиеву разный подход?

Юристы считают, что уголовное дело в отношении экс-министра юстиции Аиды Саляновой и скандал с растратой средств из парламентского бюджета на выплату премии имени Чингиза Айтматова идентичны.

Эксперты недоумевают, почему Аида Салянова несет уголовную ответственность за подпись, а ныне первый вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев — нет.

Напомним, ГКНБ задержал чиновника Жогорку Кенеша. Деньги должен был перечислить комитет по международным делам, обороне и безопасности еще осенью 2017 года на счет Межпарламентской ассамблеи СНГ. Средства предназначались для лауреата премии Чингиза Айтматова.

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Комитет ЖК по международным делам возглавлял Аскарбек Шадиев, который сейчас является первым вице-премьером в правительстве. Отвечая на вопросы журналистов, он заявил, что сожалеет о случившемся. Однако вопрос о личной ответственности он считает излишним. «Каждый день поступает много бумаг на подпись», — сказал в свое оправдание Аскарбек Шадиев.

Адвокат Чинара Джакупбекова в интервью журналистам сравнила поступок Аскарбека Шадиева с тем, в чем обвинили ее подзащитную — ныне депутата парламента Аиду Салянову. По словам юриста, с правовой точки зрения оба случая идентичны. Но в вопросе привлечения к ответственности подходы совершенно разные.

«С одной стороны, сравнивать случаи Шадиева и Саляновой нельзя. Потому что в действиях последней состава преступления нет. В документе, который подготовила тогда ее заместитель Жылдыз Мамбеталиева, нет никаких нарушений закона. К тому же государство не понесло никакого ущерба. Здесь же от подписи Аскарбека Шадиева бюджет лишился 30 тысяч долларов. По закону должно быть возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Халатность», — сказала Чинара Джакупбекова.

Аналогичной точки зрения придерживается юрист Нурбек Токтакунов. Он напомнил, что по законам Кыргызстана ответственность лежит на том, кто подписывает документ. В случае с Аскарбеком Шадиевым он не понимает, почему привлекают к ответственности Арсена Закирова, который готовил документ.

«Если привлекают к ответственности человека, который готовил документ, то, безусловно, должен быть наказан и тот, кто подписывал бумагу», — подчеркнул Нурбек Токтакунов.

Аскарбек Шадиев — единственный чиновник, который (по новой Конституции) наряду с должностью вице-премьера сохранил и депутатский мандат.

Премия Межпарламентской ассамблеи СНГ имени Чингиза Айтматова была учреждена в 2012 году по предложению Кыргызстана. Премия вручается ежегодно за вклад в литературу и культуру. В 2017 году ее никому не присудили.