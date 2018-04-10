«Южно-Кыргызский цемент» работает в соответствии с соглашениями и законами КР

ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» официально заявляет, что обвинения депутата Жогорку Кенеша Зиядина Жамалдинова в невыполнении целого ряда обязательств не имеют оснований. Компания работает в строгом соответствии с законами Кыргызской Республики и в рамках достигнутых соглашений. В частности, в своем официальном заявлении компания представляет детальный отчет о своей деятельности, а также о стоимости продукции.

Так, в рамках ответа на запрос Государственного агентства антимонопольного регулирования говорится, что отпускные цены для экспорта в Узбекистан объясняются необходимостью вхождения и удержания нового рынка сбыта цемента.

Цена на экспорт в декабре 2017 года составила $45 за тонну, тогда как на внутреннем рынке в 2017 году средняя цена с учетом скидок составила 4 тысячи 464 сома за тонну (примерно $63-65). Кроме того, в компании подчеркивают, что приоритетным и стратегическим для компании рынком остается рынок Кыргызстана.

Отмечается, что на внутреннем рынке спрос на цемент низкий, а сезонность короткая. В отличие от Кыргызстана в соседнем Узбекистане спрос на стройматериал выше, а сезон длится 9-10 месяцев. В целях обеспечения населения работой и недопущения остановки производства, как отмечается в заявлении, в ЮКЦ осваиваются новые экспортные направления.

Также в компании отмечают, что ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» ежегодно оказывает финансовую помощь местным и другим сообществам.

Так, за последние несколько лет при активном содействии компании реализован целый ряд инфраструктурных проектов, построены социальные объекты, произведен ремонт местной больницы.

Справка. ЗАО «Южно-Кыргызский цемент» расположено в городе Кызыл-Кие Баткенской области, занимается производством высококачественного цемента. На заводе работает 550 человек, из них 98 процентов - из числа местного населения. Мощность завода позволяет полностью покрыть потребности региона в качественном и недорогом цементе.