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Власть

Мобильные кошельки. Сотовые операторы и банки будут договариваться

«Создана рабочая группа. Коммерческие банки с представителями сотовых операторов будут договариваться по вопросу пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона», — заявил сегодня председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

По его словам, сотовые компании некорректно представляют информацию, что в Казахстане или России есть возможность пополнения кошелька с баланса мобильного. Но там такая услуга запрещена.

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«Я разговаривал с представителями банков. Они мне сразу сказали, чтобы мы не применяли такую практику. Но это не значит, что все нужно оставить как есть. Коммерческие банки готовы сотрудничать с мобильными операторами. Мы создали рабочую группу, будем обсуждать возможные варианты. В свое время у нас были сложности с представителями платежных систем. Но нам удалось прийти к консенсусу. Сейчас мы замечательно работаем вместе», — отметил Анвар Абдраев.

Национальный банк решил внести поправки в положение об электроных деньгах. Регулятор предлагает запретить пополнение кошелька с баланса мобильного телефона. Сотовые компании выступили против.  Общественное обсуждение поправок в положение об электронных деньгах закончилось накануне. Национальный банк сейчас изучает все предложения, а затем примет окончательное решение.
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