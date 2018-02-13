Мобильные кошельки. Сотовые операторы и банки будут договариваться

«Создана рабочая группа. Коммерческие банки с представителями сотовых операторов будут договариваться по вопросу пополнения электронного кошелька с баланса мобильного телефона», — заявил сегодня председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.
По его словам, сотовые компании некорректно представляют информацию, что в Казахстане или России есть возможность пополнения кошелька с баланса мобильного. Но там такая услуга запрещена.
Национальный банк решил внести поправки в положение об электроных деньгах. Регулятор предлагает запретить пополнение кошелька с баланса мобильного телефона. Сотовые компании выступили против. Общественное обсуждение поправок в положение об электронных деньгах закончилось накануне. Национальный банк сейчас изучает все предложения, а затем примет окончательное решение.