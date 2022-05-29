20:48
USD 84.95
EUR 89.43
RUB 1.35
Экономика

Анвар Абдраев предлагает российским банкам включить в обменные операции сом

Глава Союза банков Кыргызстана предлагает российским банкам включить в обменные операции кыргызскую национальную валюту. Об этом он заявил на полях первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.

По словам Анвара Абдраева, к нему обращаются кыргызстанцы, в том числе трудовые мигранты, которые работают в России.

«Они говорят, что в обменных бюро и банках РФ можно найти тенге, белорусский рубль и армянский драм, но там нет кыргызского сома. Учитывая, что мы с вами говорим о наращивании расчетов в ЕАЭС в национальной валюте, было бы правильным, если наравне с другой валютой в российских банках будет кыргызский сом», — сказал он.

Отметим, что в резолюцию по итогам тематической сессии «Практические аспекты формирования интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС» пункт о рекомендации российским банкам включить в обменные операции кыргызский сом внесен.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/235112/
просмотров: 6478
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке пройдет церемония закрытия Перекрестного года России и Кыргызстана
Почему банки приостановили обслуживание российских карт «Мир». Ответ Нацбанка
Касым-Жомарт Токаев пообещал защиту российским инвестициям в Казахстане
Не выпускать подростков за рубеж без родителей предлагает делегат курултая
Банки Кыргызстана подключились к российской системе быстрых платежей — ЦБ РФ
Посол КР в РФ: Проблемы с обслуживанием карт «Мир» временные
Утверждено положение о цифровых казначейских обязательствах
Дрессировщик Эдгард Запашный пострадал во время репетиции с тигром
Опрос ORF: Россия — надежный союзник Индии с момента независимости
150 учителей направит Минпросвещения России в школы Кыргызстана в 2023 году
Популярные новости
Поправки в&nbsp;Налоговый кодекс. Кыргызстанцев лишат банковской тайны Поправки в Налоговый кодекс. Кыргызстанцев лишат банковской тайны
Налоговый кодекс. Что предлагает изменить государство Налоговый кодекс. Что предлагает изменить государство
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 декабря
Нацбанк провел первую в&nbsp;декабре интервенцию и&nbsp;продал рекордную сумму долларов Нацбанк провел первую в декабре интервенцию и продал рекордную сумму долларов
Бизнес
O!Store дарит новогодние подарки всем при покупке смартфонов Vivo O!Store дарит новогодние подарки всем при покупке смартфонов Vivo
Beeline обучит современным IT-профессиям еще 75&nbsp;счастливчиков Beeline обучит современным IT-профессиям еще 75 счастливчиков
В&nbsp;чем еще удобство eSIM от&nbsp;О!, кроме того, что это бесплатно? В чем еще удобство eSIM от О!, кроме того, что это бесплатно?
Смотри 1/4 финала чемпионата мира по&nbsp;футболу&nbsp;&mdash; 2022 вместе с&nbsp;Beeline Смотри 1/4 финала чемпионата мира по футболу — 2022 вместе с Beeline
9 декабря, пятница
20:40
В Кыргызстане запущены видеокурсы по электронной коммерции на трех языках В Кыргызстане запущены видеокурсы по электронной коммер...
20:27
Массовые аресты. Здоровье заключенных женщин ухудшается
20:04
В Бишкеке полуторогодовалая девочка получила ожог от блокатора вируса
19:41
В Баткенской области по подозрению в контрабанде задержаны две автомашины
19:29
Бишкек и Екатеринбург стали городами-побратимами