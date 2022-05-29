Анвар Абдраев предлагает российским банкам включить в обменные операции сом

Глава Союза банков Кыргызстана предлагает российским банкам включить в обменные операции кыргызскую национальную валюту. Об этом он заявил на полях первого Евразийского экономического форума в Бишкеке.

По словам Анвара Абдраева, к нему обращаются кыргызстанцы, в том числе трудовые мигранты, которые работают в России.

«Они говорят, что в обменных бюро и банках РФ можно найти тенге, белорусский рубль и армянский драм, но там нет кыргызского сома. Учитывая, что мы с вами говорим о наращивании расчетов в ЕАЭС в национальной валюте, было бы правильным, если наравне с другой валютой в российских банках будет кыргызский сом», — сказал он.

Отметим, что в резолюцию по итогам тематической сессии «Практические аспекты формирования интегрированного валютного рынка на пространстве ЕАЭС» пункт о рекомендации российским банкам включить в обменные операции кыргызский сом внесен.