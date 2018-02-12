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Власть

МВФ рекомендует Кыргызстану использовать недавний подъем в экономике

«На встрече с премьер-министром Сапаром Исаковым я подчеркнула значение проводимых в настоящее время реформ как возможности использовать недавний подъем в экономике Кыргызстана и благоприятные внешние условия», — заявила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард по итогам переговоров с главой кабмина.

На официальном сайте МВФ сообщается, что встреча Кристин Лагард и Сапара Исакова состоялась параллельно с конференцией в Дубае. По итогам встречи директор-распорядитель МВФ сделала заявление.

«Премьер-министр Исаков и я провели весьма конструктивную встречу, в ходе которой обсудили последние изменения в экономике и перспективы Кыргызстана. КР и МВФ давно сотрудничают вместе. И мы готовы и далее предоставлять поддержку стране и ее народу», — заключила Кристин Лагард.

Напомним, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков находится рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, где принял участие в работе Всемирного саммита правительств.
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