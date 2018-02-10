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Власть

Впервые пресс-секретарем президента Кыргызстана стала женщина

Накануне Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Толгонай Стамалиевой пресс-секретарем президента страны — заведующей отделом информационного обеспечения аппарата главы государства. Толгонай Стамалиева стала первой женщиной, которая будет работать пресс-секретарем лидера государства.

Она родилась 14 декабря 1975 года. Образование высшее. В 1998 году окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности «журналистика».

Карьеру начала в 1998 году корреспондентом Кыргызского национального информационного агентства «Кабар».

2002-2005 — консультант, старший консультант пресс-службы аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша.

2005-2006 — заместитель заведующего информационно-аналитическим отделом — руководитель пресс-службы Центральной комиссии КР по выборам и проведению референдумов.

Затем работала в различных госструктурах, где также занималась информационным обеспечением.

15 апреля 2016 года назначена руководителем пресс-службы правительства Кыргызстана.

10 ноября 2017 года назначена заведующей отделом информационной политики аппарата президента Сооронбая Жээнбекова.
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