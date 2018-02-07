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Власть

В Таджикистане снизили возраст для кандидатов в президенты

В Таджикистане снизили возраст для кандидатов в президенты и членов парламента, сообщила «Азия-плюс».

Впредь лица, достигшие 30 лет, могут избираться президентом страны или членом верхней палаты парламента Таджикистана.

Данные поправки исходят из изменений в Конституцию Таджикистана, которые приняты 22 мая 2016 года по итогам всенародного референдума. Тогда снизили возрастной ценз с 35 до 30 лет для кандидатов на пост президента Таджикистана и сенатора страны.

По новым нормам, принятым сегодня в названный закон, запрещается финансирование президентских выборов зарубежными государствами, организациями и физическими лицами.

Согласно принятым поправкам, кандидат в депутаты нижней палаты парламента Таджикистана обязательно должен проживать на территории страны в течение последних пяти лет. Для кандидата в члены верхней палаты парламента этот срок составляет семь лет.
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