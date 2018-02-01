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Власть

Кыргызстан назвали страной с гибридным политическим режимом

Кыргызстан занял 95-е место во всемирном Индексе демократии. Республика вошла в число стран с гибридным политическим режимом. Об этом сообщил сайт организации The Economist Intelligence Unit (EIU), подготовившей рейтинг.

Отмечено, что Индекс демократии за 2017 год продемонстрировал серьезный регресс во всех регионах мира. Исследование охватило 165 независимых государств и две территории. По версии авторов доклада, в мире лишь 19 стран с полной демократией, и это 11,4 процента от всего числа государств, попавших в исследование. Во вторую категорию — «недостаточная демократия» — попали 57 стран, в третью («гибридный режим») — 39, а в четвертую («авторитарный режим») — 52 государства (34 процента населения планеты).

Индекс демократии основан на пяти категориях: избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, работа правительства, возможности для политического участия и политическая культура. В соответствии с полученными результатами страны попадают в одну из четырех категорий.

Кыргызстан по итогам 2017 года занял 95-ю строчку. В 2016-м мы были на тех же позициях.

В докладе отмечается, что всего КР набрала 5,11 балла. Притом самые высокие баллы — в категориях «Избирательный процесс и плюрализм» (6,58 балла), «Возможность для политического участия» (6,67) и «Гражданская свобода» (5 баллов). А меньше всего баллов у нас в категории «Работа правительства» — 2,93. Чуть больше, 4,38 балла, в категории «Политическая культура».

Выше позиции у Молдовы (78-е место), Грузии (79-е) и Украины (83-е). Они также относятся к странам с гибридным режимом. В эту категорию вошла и Армения, занявшая 111-е место.

Остальные соседи Кыргызстана, в том числе и партнеры по Евразийскому экономическому союзу, отнесены к странам с авторитарным режимом. Россия находится на 135-м месте, Беларусь на 138-м, Казахстан на 141-м, Азербайджан на 148-м, Таджикистан на 159-м, Узбекистан на 158-м, Туркменистан на 161-м месте.
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