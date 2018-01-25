Сапар Исаков в Давосе. Премьер встретился с генсеком ИКАО и бизнесменами

Премьер-министр Сапар Исаков в рамках Всемирного экономического форума в Давосе встретился с генеральным секретарем ИКАО и руководством компаний Yili Industrial Group и Baker McKenzie. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата кабмина.

По их данным, с генеральным директором китайской молочной компании Yili Industrial Group Чжаном Цзяньцю Сапар Исаков обсудил перспективы инвестирования в молочную промышленность Кыргызстана. Чжан Цзяньцю отметил, что компания заинтересована во вхождении на рынок Кыргызстана и выразил готовность ко взаимовыгодному сотрудничеству.

Стороны договорились о совместных исследованиях перспектив инвестирования в Кыргызстан и изучения возможности производства сухого молока и других видов молочной продукции в стране.

На встрече с председателем одной из ведущих мировых юридических компаний Baker McKenzie Полом Роулинсоном также обсуждались перспективы сотрудничества. Глава правительства отметил, что в Кыргызстане началась широкомасштабная реформа различных секторов экономики и системы государственного управления, в том числе совершенствование отечественного законодательства.

Пол Роулинсон сообщил, что Baker McKenzie готова оказать кыргызской стороне необходимое юридическое и консультационное содействие в проведении реформ. Кроме того, стороны подчеркнули особую важность активизации деятельности Кыргызско-американского делового совета.

С генеральным секретарем Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фан Лю премьер-министр обсудил вопросы реформирования гражданской авиации.

«Проводимые реформы в гражданской авиации дадут толчок развитию экономики страны, бизнеса, туризма, логистики, в том числе при перевозке пассажиров и транспортировке грузов», — отметил глава правительства.

Мы нацелены на реформы, направленные на «открытие нашего неба», на политику, которая позволит открыть рынок для международных авиакомпаний. Мы понимаем, что это сложный путь, но мы настроены решительно. Сапар Исаков

«ИКАО готово участвовать в реализации проектов, начиная от их подготовки до воплощения в жизнь. Кроме того, мы готовы оказать экспертную поддержку, в частности, направить региональную делегацию для детального изучения и начать совместную работу по открытию вашего авиационного рынка. Мы готовы поработать над повышением потенциала местных сотрудников», — отметила генсек ИКАО.