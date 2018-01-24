01:50
-11
USD 68.41
EUR 84.42
RUB 1.21
Власть

Чем завлекал в Кыргызстан иностранных инвесторов Сапар Исаков в Давосе

Фото аппарата правительства Кыргызстана. Премьер-министр Сапар Исаков в Давосе

Премьер-министр Сапар Исаков в Давосе встретился с представителями ряда крупных международных компаний и рассказал им о том, чем привлекателен Кыргызстан для инвесторов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

По его данным, пять встреч прошли в рамках Всемирного экономического форума. Глава правительства подробно рассказал об инвестиционной привлекательности Кыргызстана и благоприятных условиях для инвесторов.

Состоялись встречи с председателем Мирового энергетического совета, председателем и исполнительным директором компании «Дэсун» (Daesung) Ким Ен Суном, руководителем инвестиционной корпорации Дубая (ICD), владельцем авиакомпаний Fly Dubai и Emirates Airline Мухаммедом Аль Шайбани, старшим советником ICD Чан Сун Еном, соучредителем и главным исполнительным директором компании Sahara Group Тони Коулом и председателем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ави Глазером.

Кыргызстан — государство с весьма либеральным налоговым режимом. В стране низкие тарифы на электроэнергию, действует либеральный валютный режим, позволяющий беспрепятственное перемещение капитала и денежных средств.

Сапар Исаков
«Привлечение инвестиций — одна из главных задач правительства под моим руководством, которая в последующем позволит создать дополнительные рабочие места и предпосылки для долгосрочного экономического роста. Приход в нашу страну крупных компаний даст толчок развитию экономики Кыргызстана. Мы готовы оказать всяческое содействие и поддержку заинтересованным инвесторам», — отметил Сапар Исаков.

Премьер рассказал о программах правительства «Жаны доорго кырк кадам» и «Таза коом». Кроме того, Сапар Исаков предложил участникам встречи рассмотреть возможность инвестирования в гидроэнергетические и горнорудные проекты, проекты в сфере туризма и цифровизации страны.

По итогам встречи глава правительства пригласил представителей бизнеса в качестве гостей принять участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.
Ссылка:
просмотров: 2401
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в Давосе. Фоторепортаж
Критика Минсельхоза. Премьер ждет от депутатов конкретных предложений
Премьер-министр поручил в ускоренном порядке решить проблемы города Ош
ПРООН готова поддержать нацпроект «Таза коом» и реформы правительства
Давно там не был Кыргызстан. Сапар Исаков едет в Давос
В правительстве определились, как развивать регионы
Криминал разгулялся. Обеспечить безопасность граждан потребовал премьер-министр
«Умному городу» быть. Депутат раскритиковал — правительство ответило
Кыргызстан вернет инвестору только вложенные в «Умный город» $60 миллионов
Реализацию проекта «Умный город» отдали китайской компании Huawei
Популярные новости
Если не&nbsp;прекратят, введу прямое госуправление. Президент о&nbsp;депутатских играх Если не прекратят, введу прямое госуправление. Президент о депутатских играх
Не&nbsp;те&nbsp;предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития Не те предпочтения. Президент раскритиковал Российско-Кыргызский фонд развития
Депутаты критикуют правительство за&nbsp;выбор компании Huawei для &laquo;Умного города&raquo; Депутаты критикуют правительство за выбор компании Huawei для «Умного города»
Владимир Путин нырнул в&nbsp;ледяную прорубь в&nbsp;крещенскую ночь Владимир Путин нырнул в ледяную прорубь в крещенскую ночь
Бизнес
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom