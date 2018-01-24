Чем завлекал в Кыргызстан иностранных инвесторов Сапар Исаков в Давосе

Премьер-министр Сапар Исаков в Давосе встретился с представителями ряда крупных международных компаний и рассказал им о том, чем привлекателен Кыргызстан для инвесторов. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

По его данным, пять встреч прошли в рамках Всемирного экономического форума. Глава правительства подробно рассказал об инвестиционной привлекательности Кыргызстана и благоприятных условиях для инвесторов.

Состоялись встречи с председателем Мирового энергетического совета, председателем и исполнительным директором компании «Дэсун» (Daesung) Ким Ен Суном, руководителем инвестиционной корпорации Дубая (ICD), владельцем авиакомпаний Fly Dubai и Emirates Airline Мухаммедом Аль Шайбани, старшим советником ICD Чан Сун Еном, соучредителем и главным исполнительным директором компании Sahara Group Тони Коулом и председателем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Ави Глазером.

Кыргызстан — государство с весьма либеральным налоговым режимом. В стране низкие тарифы на электроэнергию, действует либеральный валютный режим, позволяющий беспрепятственное перемещение капитала и денежных средств. Сапар Исаков

«Привлечение инвестиций — одна из главных задач правительства под моим руководством, которая в последующем позволит создать дополнительные рабочие места и предпосылки для долгосрочного экономического роста. Приход в нашу страну крупных компаний даст толчок развитию экономики Кыргызстана. Мы готовы оказать всяческое содействие и поддержку заинтересованным инвесторам», — отметил Сапар Исаков.

Премьер рассказал о программах правительства «Жаны доорго кырк кадам» и «Таза коом». Кроме того, Сапар Исаков предложил участникам встречи рассмотреть возможность инвестирования в гидроэнергетические и горнорудные проекты, проекты в сфере туризма и цифровизации страны.

По итогам встречи глава правительства пригласил представителей бизнеса в качестве гостей принять участие в церемонии открытия III Всемирных игр кочевников.