В госучреждениях Туркменистана массово обновляют портреты президента

В Туркменистане проходит ежегодное обновление портретов президента страны во всех государственных учреждениях. Как обычно, это проходит под новым лозунгом, и миллионы копий вновь напечатанных портретов распродаются по всей республике, сообщило радио «Озодлик».

Как отмечается, в этом году лозунгом «обновления» стало название одной из последних книг президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан — сердце Великого шелкового пути».

Пропагандистская акция ежегодно оборачивается дополнительными расходами для учителей, врачей и других бюджетников.

«Портреты поменялись во всех госучреждениях, в том числе в школах. В Ашхабаде в школах у учителей собирали по 25 манатов (более $7), после приходили сотрудники рекламных и печатных фирм, забирали старые портреты и приносили новые. В регионах школы покупали только портреты, а рамки не меняли, чтобы было меньше затрат, но все равно за все платили сами учителя», — рассказал директор одной из столичных школ.

По его словам, эта ежегодная кампания давно стала прибыльным предприятием для типографского бизнеса и его непосредственных заказчиков.