18:03
0
USD 69.23
EUR 82.66
RUB 1.21
Власть

Ни один чиновник не привлечен к ответственности за подделку паспортов

В Кыргызстане за последние годы ни один чиновник не привлекался за подделку паспортов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дуйшенбеков, отвечая на вопрос депутата Кенжебека Бокоева.

Депутат удивился, что, несмотря на резонансные события с поддельными паспортами, ни одно уголовное дело не было доведено до конца.

«Китайские граждане были задержаны с кыргызскими поддельными паспортами. И это не один факт. Но дело так и не довели до конца», — возмутился депутат.

Читайте по теме
В Турции задержали 98 граждан Китая с поддельными кыргызскими паспортами

Напомним, в 2016 году в Стамбуле 98 представителей уйгурской национальности из Урумчи КНР были задержаны с фальшивыми паспортами Кыргызстана.

Тогда еще заместитель генерального прокурора КР Кылычбек Токтогулов 31 января 2017 года сообщал, что за 2016 год возбуждено 42 уголовных дела по поддельным паспортам.
Ссылка:
просмотров: 701
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает лишить Пятый канал статуса парламентского телевидения
В ЖК против рекламы алкоголя на сайтах. Чиновники не знают, как с ней бороться
В ожидании повышения. Зарплата тренеров увеличится с 1 января 2019 года
Президент Кыргызстана подписал Таможенный кодекс ЕАЭС
Таможенный кодекс ЕАЭС. Жогорку Кенеш обвинил кабмин в «политической ошибке»
Депутат Жогорку Кенеша возмутилась халатным отношением к законам
Парламент одобрил кандидатуры в состав Совета по отбору судей
Искендер Гайпкулов получил мандат депутата Жогорку Кенеша
Социал-демократы не приняли отчет омбудсмена. Ему грозит отставка
В парламенте не понимают, почему депортирован журналист Крис Риклтон
Популярные новости
Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены &laquo;отмечаться&raquo; у&nbsp;членов местных ОПГ Черный Иссык-Куль? Предприниматели вынуждены «отмечаться» у членов местных ОПГ
Президента и&nbsp;всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак Президента и всех высокопоставленных чиновников хотят обязать носить ак-калпак
У&nbsp;Омурбека Текебаева скачет давление. Депутаты просят перевести его в&nbsp;больницу У Омурбека Текебаева скачет давление. Депутаты просят перевести его в больницу
Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены Сапар Исаков объявил выговоры ряду должностных лиц, некоторые уволены
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom