Ни один чиновник не привлечен к ответственности за подделку паспортов

В Кыргызстане за последние годы ни один чиновник не привлекался за подделку паспортов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дуйшенбеков, отвечая на вопрос депутата Кенжебека Бокоева.

Депутат удивился, что, несмотря на резонансные события с поддельными паспортами, ни одно уголовное дело не было доведено до конца.

«Китайские граждане были задержаны с кыргызскими поддельными паспортами. И это не один факт. Но дело так и не довели до конца», — возмутился депутат.

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Напомним, в 2016 году в Стамбуле 98 представителей уйгурской национальности из Урумчи КНР были задержаны с фальшивыми паспортами Кыргызстана.

Тогда еще заместитель генерального прокурора КР Кылычбек Токтогулов 31 января 2017 года сообщал, что за 2016 год возбуждено 42 уголовных дела по поддельным паспортам.