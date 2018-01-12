Ни один чиновник не привлечен к ответственности за подделку паспортов

В Кыргызстане за последние годы ни один чиновник не привлекался за подделку паспортов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил заместитель генерального прокурора Нурлан Дуйшенбеков, отвечая на вопрос депутата Кенжебека Бокоева.
Депутат удивился, что, несмотря на резонансные события с поддельными паспортами, ни одно уголовное дело не было доведено до конца.
«Китайские граждане были задержаны с кыргызскими поддельными паспортами. И это не один факт. Но дело так и не довели до конца», — возмутился депутат.
Напомним, в 2016 году в Стамбуле 98 представителей уйгурской национальности из Урумчи КНР были задержаны с фальшивыми паспортами Кыргызстана.
Тогда еще заместитель генерального прокурора КР Кылычбек Токтогулов 31 января 2017 года сообщал, что за 2016 год возбуждено 42 уголовных дела по поддельным паспортам.