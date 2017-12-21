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Власть

Зарплата в $2-3 тысячи разбудит патриотические чувства у работников авиации

Депутат Исхак Пирматов считает, что зарплата в $2-3 тысячи разбудит патриотические чувства у сотрудников гражданской авиации. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

Он поднял вопрос нехватки кадров в Агентстве гражданской авиации. «Зарплата имеет определяющую роль. Пора переходить от количества к качеству, поднять зарплату до $2-3 тысяч, тогда проснутся патриотические чувства у сотрудников, и они из частных компаний перейдут в госагентство», — сказал Исхак Пирматов.

Чиновники отметили, что работают над повышением зарплаты и привлечением кадров. «Впервые успешно проведен аудит Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Это результат нашей работы за последние годы. Мы надеемся, что в конце 2018-2019 года решим вопрос выхода Кыргызстана из черного списка», — сказали представители Минтранса.
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