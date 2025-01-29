ИКАО подтвердила соответствие авиации Кыргызстана международным стандартам

Глава кабмина Адылбек Касымалиев встретился с региональным директором Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николасом Ралло. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Кыргызстана и ИКАО в сфере авиации.

Адылбек Касымалиев выразил признательность организации за всестороннюю поддержку авиационной сферы КР и добавил, что по итогам аудита ИКАО в 2023-2024 годах подтверждено соответствие авиационной системы нашей страны международным стандартам.

«Мы рассматриваем авиационную отрасль как основной инструмент интеграции Кыргызстана в мировую экономику и готовы реализовывать амбициозные проекты, например, выход на международный авиационный рынок через «Асман эйрлайнс». В ближайшем будущем мы намерены продолжать укреплять кадровый потенциал авиационной сферы, обеспечивать Государственное агентство гражданской авиации КР необходимыми финансовыми средствами и повышать квалификацию инспекторов. Эти действия будут способствовать устойчивому развитию отрасли и укреплению позиций республики на международной авиационной арене», — сказал он.

Николас Ралло в свою очередь выразил готовность ИКАО к дальнейшему укреплению сотрудничества с Кыргызстаном и оказанию всесторонней поддержки в сфере авиации. По его словам, в ближайшее время планируется подписание ряда документов по сотрудничеству с Государственным агентством гражданской авиации.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) — специализированное учреждение ООН, устанавливающее международные нормы гражданской авиации и координирующее ее развитие с целью повышения безопасности и эффективности.