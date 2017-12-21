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Власть

Депутат напомнил Толкунбеку Абдыгулову о его шутке про легализацию марихуаны

Депутат Рыскелди Момбеков напомнил кандидату на должность главы Нацбанка Толкунбеку Абдыгулову анекдот о наркотиках. Об этом нардеп заявил сегодня на заседании парламента.

По словам Рыскелди Момбекова, Абдыгулов никак себя не проявил ни будучи первым вице-премьер-министром, ни вице-премьером.

«Единственное, вы прославились анекдотом о наркотиках. Я удивляюсь кадровой политике власти. Либо вам надо отдать Нацбанк в аренду на 49 лет. Вы вновь и вновь возвращаетесь на круги своя. Мы с большим доверием утверждали вас на должность первого вице-премьер-министра, а вы, как бабочка – с цветка на цветок переходите на должность», - сказал Рыскелди Момбеков.

Напомним, будучи председателем Нацбанка Кыргызстана, Толкунбек Абдыгулов предлагал легализовать марихуану, чтобы сделать «туристический рай» в стране. Свое предложение он озвучил 2 мая 2017 года на обсуждении Национальной стратегии устойчивого развития до 2040 года.
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