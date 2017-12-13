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Власть

Мирзиеев назвал визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан проявлением дружбы

«Мы горды тем, что кыргызский народ избрал достойного президента», — заявил сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время встречи с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым в расширенном формате.

По его словам, за всю историю кыргызско-узбекских отношений не было такого, чтобы президенты встречались три раза за год. Шавкат Мирзиеев уверен, что 2017-й станет историческим в отношениях двух государств.

«Мы — соседи, жили, живем и будем жить в дружбе и взаимопонимании. Я поздравляю Сооронбая Шариповича с избранием на пост президента. Мы рады, что мудрый кыргызский народ избрал достойного президента. Мы довольны итогами президентских выборов в Кыргызстане. Они стали свидетельством поддержки планов и программ, которые направлены на укрепление мира и согласия, продолжение реформ, которые мой брат Алмазбек Атамбаев делал все эти годы», — подчеркнул Шавкат Мирзиеев.

При этом он отметил, что первый официальный визит Сооронбая Жээнбекова в Узбекистан — это проявление личной приверженности принятому курсу сотрудничества и проявление дружбы. Шавкат Мирзиеев еще раз напомнил, что развитие доверительного диалога с Кыргызстаном является приоритетом во внешней политике Узбекистана.

Нам удалось в корне изменить характер отношений наших стран. Мы шли долгим и тяжелым путем. Я уверен, что с приходом Сооронбая Жээнбекова на должность президента достигнутый прогресс по многим ключевым вопросам будет продолжен. Я рад, что президент Кыргызстана поддержал мою идею о том, чтобы главы государств всех стран Центральной Азии собирались вместе за круглым столом.

Шавкат Мирзиеев

Кроме того, президент Узбекистана рассказал, что во время переговоров с Сооронбаем Жээнбековым они коснулись и вопроса делимитации границ. При этом он подчеркнул, что прошли доскональные переговоры. Стороны высказали друг другу все вопросы.

«Думаю, в чувствительных вопросах по границам мы сегодня тоже продвинулись и будем продвигаться», — уверен президент Узбекистана.
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