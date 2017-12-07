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Власть

Судебные приставы не могут заставить родителей выплачивать алименты

Судебные приставы не могут заставить родителей выплачивать алименты. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Карамат Орозова.

Наши дети страдают даже не от отчимов, а от собственных отцов. В медресе, в детсадах подвергаются физическому и сексуальному насилию, в школах — рэкету, их сбивают на дорогах.

Карамат Орозова

«Многие остаются на улице вместе с матерями. У меня на руках заявления от 3-4 женщин, которые оказались на улице. Необходимо больше внимания уделять защите прав детей», — сказала она.

«Особенные усилия должны прилагать судебные органы. Алименты не выплачиваются, потому что судебные приставы не могут заставить неплательщиков платить», — добавила Карамат Орозова.
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