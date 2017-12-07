Судебные приставы не могут заставить родителей выплачивать алименты. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Карамат Орозова.

Наши дети страдают даже не от отчимов, а от собственных отцов. В медресе, в детсадах подвергаются физическому и сексуальному насилию, в школах — рэкету, их сбивают на дорогах. Карамат Орозова

«Многие остаются на улице вместе с матерями. У меня на руках заявления от 3-4 женщин, которые оказались на улице. Необходимо больше внимания уделять защите прав детей», — сказала она.

«Особенные усилия должны прилагать судебные органы. Алименты не выплачиваются, потому что судебные приставы не могут заставить неплательщиков платить», — добавила Карамат Орозова.