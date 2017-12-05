В 2018 году от госсобственности поступит дивидендов на 3,2 миллиарда сомов

Правительство Кыргызстана планирует в 2018 году получить дивиденды в 3,2 миллиарда сомов от компаний с государственной долей. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, государство имеет доли в 59 акционерных обществах. В 2015 году от них поступило дивидендов на 2 миллиарда 78 миллионов сомов, в 2016-м — 2 миллиарда 176 миллионов сомов. За 10 месяцев 2017 года — уже 2 миллиарда 176 миллионов сомов.

«На сегодня больше всего доходов мы получаем от «Альфа Телекома», аэропорта «Манас», «Кыргызнефтегаза», «Айыл Банка», «РСК Банка». Мы считаем, что в будущем у всех государственных предприятий есть только два варианта — либо становиться акционерными обществами, либо переходить в статус госучреждений», — отметил Дуйшенбек Зилалиев.