13:41
-2
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Власть

В УВД Нарынской области новый начальник

Фото пресс-службы МВД КР. Уланбек Аалиев
Сегодня заместитель министра внутренних дел Алмаз Орозалиев представил личному составу УВД Нарынской области нового начальника - полковника милиции Уланбека Аалиева. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

Полковник милиции Уланбек Аалиев родился 30 мая 1974 года в Нарынской области. Окончил КГНУ в по специальности «юриспруденция».

В органах внутренних дел с 1997 года. Свою службу начал участковым инспектором милиции ОВД Свердловского района Бишкека. С 2000 года работал там оперуполномоченным.

Работал на руководящих должностях. Последние места службы — начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Чуйской области, начальник отдела ГУБОП МВД КР, заместитель начальника УБОП по южному региону, заместитель начальника ГУВД Чуйской области.

За время службы в ОВД награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.
Ссылка:
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбек Атамбаев: Наше будущее за образованными кыргызстанцами
Премьер проинспектирует строительство альтернативной дороги Север — Юг
Митингующие в Нарыне зашли в здание мэрии для переговоров
На реабилитацию водоснабжения в Нарыне доноры выделят 6,2 миллиона евро
Нарын - самый высокогорный город Кыргызстана – получит около 6 миллионов евро на ремонт системы водоснабжения
Популярные новости
Конфликт исчерпан. О&nbsp;чем договорились главы Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательный техосмотр&nbsp;&mdash; требование ЕАЭС В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
О&nbsp;предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об&nbsp;итогах визита Жээнбекова в&nbsp;Москву О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр