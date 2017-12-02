В УВД Нарынской области новый начальник

Полковник милиции Уланбек Аалиев родился 30 мая 1974 года в Нарынской области. Окончил КГНУ в по специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел с 1997 года. Свою службу начал участковым инспектором милиции ОВД Свердловского района Бишкека. С 2000 года работал там оперуполномоченным.
Работал на руководящих должностях. Последние места службы — начальник управления по борьбе с организованной преступностью ГУВД Чуйской области, начальник отдела ГУБОП МВД КР, заместитель начальника УБОП по южному региону, заместитель начальника ГУВД Чуйской области.
За время службы в ОВД награжден государственной медалью «Данк» и ведомственными наградами.