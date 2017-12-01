12:22
+1
USD 69.74
EUR 82.61
RUB 1.19
Власть

Вот такой «Таза коом». Депутаты критикуют чиновников ФУГИ за работу по старинке

«Мы работаем по старинке. Руководящим документом до сих пор является только программа приватизации, что недопустимо, если мы говорим об эффективном управлении», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» председатель Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, для эффективного управления должна быть специальная программа. А работать надо системно и комплексно. Глава ФУГИ рассказал, что раньше инвентаризация проводилась неэффективно. Но в этом году действительно сделана большая работа.

«Из 65 органов 63 уже завершили инвентаризацию на 100 процентов. Еще два госоргана, я думаю, в течение недели завершат процесс», — подчеркнул Дуйшенбек Зилалиев.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова раскритиковала ФУГИ за то, что при сдаче госимущества в аренду используются старые методы расчета его стоимости. Она напомнила, что у общественности много претензий к тому, что госимущество сдается по дешевке. Есть группа людей, которая на этом делает бизнес. Но само государство имущество использует неэффективно.

«У нас расчеты затрудненные. Разные методы, правила. Коммерческая организация с частной формой собственности просто сдает имущество в аренду — по рыночной цене. Почему мы не можем муниципальное и государственное имущество нормально использовать? Столовые в госорганах 5 тыйынов платят, а в конвертах деньги начальству носят. Вы отстали от жизни. Сегодня имущество должно эффективно использоваться. Каждая копейка дорога», — возмутилась Алтынай Омурбекова.
Ссылка:
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
В ФУГИ есть программа управления имуществом, но председатель о ней не знает
Penwell готова к досудебному урегулированию спора по MegaCom
Чиновники все еще надеются продать MegaCom, но цену снижать не будут
Депутаты считают, что Минюст предлагает законы, которые отпугнут инвесторов
Депутаты Жогорку Кенеша приняли бюджет республики на 2018 год
Премьер-министр подтвердил, что место первого вице-премьера займет депутат
В Кыргызстане не заинтересованы в выводе авиакомпаний из черного списка ИКАО
Скандал с Liglass научил правительство Кыргызстана бояться
Ратификацию Конвенции о правах ЛОВЗ Кыргызстан откладывает. Нет денег
Ждем менеджеров торговых сетей России. Будут учить, как входить на рынок ЕАЭС
Популярные новости
Конфликт исчерпан. О&nbsp;чем договорились главы Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Конфликт исчерпан. О чем договорились главы Кыргызстана и Казахстана
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане введут обязательный техосмотр&nbsp;&mdash; требование ЕАЭС В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана Новый президент Кыргызстана готов к переговорам с главой Казахстана
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр