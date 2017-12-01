Вот такой «Таза коом». Депутаты критикуют чиновников ФУГИ за работу по старинке

«Мы работаем по старинке. Руководящим документом до сих пор является только программа приватизации, что недопустимо, если мы говорим об эффективном управлении», — заявил сегодня на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» председатель Фонда по управлению госимуществом Дуйшенбек Зилалиев.

По его словам, для эффективного управления должна быть специальная программа. А работать надо системно и комплексно. Глава ФУГИ рассказал, что раньше инвентаризация проводилась неэффективно. Но в этом году действительно сделана большая работа.

«Из 65 органов 63 уже завершили инвентаризацию на 100 процентов. Еще два госоргана, я думаю, в течение недели завершат процесс», — подчеркнул Дуйшенбек Зилалиев.

Вице-спикер Алтынай Омурбекова раскритиковала ФУГИ за то, что при сдаче госимущества в аренду используются старые методы расчета его стоимости. Она напомнила, что у общественности много претензий к тому, что госимущество сдается по дешевке. Есть группа людей, которая на этом делает бизнес. Но само государство имущество использует неэффективно.

«У нас расчеты затрудненные. Разные методы, правила. Коммерческая организация с частной формой собственности просто сдает имущество в аренду — по рыночной цене. Почему мы не можем муниципальное и государственное имущество нормально использовать? Столовые в госорганах 5 тыйынов платят, а в конвертах деньги начальству носят. Вы отстали от жизни. Сегодня имущество должно эффективно использоваться. Каждая копейка дорога», — возмутилась Алтынай Омурбекова.