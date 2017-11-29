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Власть

Премьер-министр настроен строго: безответственных чиновников будут увольнять

В правительстве считают, что нужно увольнять чиновников, которые не выполняют проекты по программе государственных инвестиций. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, в случае выпадения доходов бюджета кабмин будет принимать меры к министерствам и ведомствам, не выполнившим план.

«Это просто безответственно. Некоторые ведомства не исполняют свои обязанности. Месяцами держат бумаги. Руководителей таких ведомств надо увольнять», — заключил Сапар Исаков.
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