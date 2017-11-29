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Власть

Премьер-министр Кыргызстана рассказал, как вести работу с соседними странами

«Мы должны в новом формате вести работу с соседями», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

На заседании депутат Торобай Зулпукаров поинтересовался, как в Кыргызстане планируется решить вопросы воды, в том числе в рамках сотрудничества с другими странами. Нардеп уверен, что Кыргызстан должен определить конкретную цену на воду.

«Наши соседи должны вносить свой вклад в ремонт и другие работы. С 2000-х годов соседи, можно сказать, отказались от этого. Мы должны в новом формате вести работу. Но сегодня мы не можем сказать, что вода является товаром. Нужно основываться на нормативах. Ранее действовала система: Казахстан ввозил уголь на ТЭЦ, а Кыргызстан проводил операции по воде. Однако уже два года так не делается. Я думаю, что через какое-то время мы вернемся к такому принципу», — сказал премьер-министр Сапар Исаков.
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