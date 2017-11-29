«Мы предложили консервативный бюджет на 2018 год. Но будут изменения», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

Депутаты выразили недовольство тем, что бюджет не предусматривает каких-либо средств для развития. По их мнению, нет в нем и ничего нового. На это премьер-министр ответил, что бюджет принимается с осторожностью.

«Если сделанные нами прогнозы оправдаются, то поступят дополнительные доходы в бюджет, и мы придем к вам с изменениями. И мы сможем сделать рывок. Да, мы предложили консервативный бюджет. Мы просим время, постараемся приложить все усилия. Мы определим шаги, которые внесут свой вклад в бюджет», — заключил Сапар Исаков.