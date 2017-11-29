11:55
+4
USD 69.70
EUR 82.97
RUB 1.19
Власть

Бюджет-2018 — консервативный. Но правительство обещает сюрпризы

«Мы предложили консервативный бюджет на 2018 год. Но будут изменения», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша премьер-министр Сапар Исаков.

Депутаты выразили недовольство тем, что бюджет не предусматривает каких-либо средств для развития. По их мнению, нет в нем и ничего нового. На это премьер-министр ответил, что бюджет принимается с осторожностью.

«Если сделанные нами прогнозы оправдаются, то поступят дополнительные доходы в бюджет, и мы придем к вам с изменениями. И мы сможем сделать рывок. Да, мы предложили консервативный бюджет. Мы просим время, постараемся приложить все усилия. Мы определим шаги, которые внесут свой вклад в бюджет», — заключил Сапар Исаков.
Ссылка:
просмотров: 257
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане введут обязательный техосмотр — требование ЕАЭС
На защиту мигрантов в 2018 году из бюджета предусмотрено 27 миллионов сомов
Премьер-министр Кыргызстана рассказал, как вести работу с соседними странами
Пропавшие из Исторического музея экспонаты. Денег на охрану артефактов нет
У правительства проблемы с «Кыргыз темир жолу». Предприятие не платит дивиденды
Строительство дороги Балыкчи — Корумду опять остановили. Нет денег
Перевести вывески на госязык можно бесплатно. Но бизнесмены об этом не знают
За отмену закона. Запрет на посуточную сдачу квартир предлагают снять депутаты
Государственным пансионатам на Иссык-Куле далеко до пяти звезд
Премьер раскритиковал главу Минтранса и дал полгода на решение проблем авиации
Популярные новости
Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана Президент Сооронбай Жээнбеков назвал главных союзников Кыргызстана
Любимые машины кыргызских чиновников Любимые машины кыргызских чиновников
Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат Присвоить звание Героя Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву предлагает депутат
Не&nbsp;соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова Не соответствует. Почему уволили Райымбека Матраимова
Бизнес
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!
&laquo;Посоветуйте недорогой смартфон&raquo;. Ответ O!Store «Посоветуйте недорогой смартфон». Ответ O!Store
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Узбектелеком&raquo; обсудили перспективы сотрудничества «Кыргызтелеком» и «Узбектелеком» обсудили перспективы сотрудничества
Agile и&nbsp;Scrum наступают на&nbsp;Кыргызстан Agile и Scrum наступают на Кыргызстан