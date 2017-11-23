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Власть

Премьер рассказал, почему повысят зарплату налоговикам, а не учителям и врачам

Премьер-министр Сапар Исаков рассказал сегодня на заседании парламента, почему в 2018 году повысят зарплату налоговикам, а не учителям и врачам.

Учителям мы уже повысили зарплату, причем очень неплохо на фоне зарплат других соцработников.

Сапар Исаков
«Что касается налоговой сферы, там можно сделать реальные изменения и увеличить поступления. После внедрения новых технологий нужно удержать налоговиков, сохранить специалистов, которые хорошо разбираются в своей работе. А для этого необходимо повышать зарплату», — пояснил премьер.

«Я боюсь, что повышение зарплаты не будет сопоставимо с коррупционными соблазнами», — заметила нардеп Наталья Никитенко.

Кроме того, Сапар Исаков пообещал изучить идею открытия депозитов для воспитанников детских домов.
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