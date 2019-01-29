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Экономика

«Открытое небо». Государство должно поддержать отечественные авиакомпании

С принятием поправок в Воздушный кодекс отечественные авиакомпании оказались в тяжелой ситуации. Об этом на круглом столе заявил представитель «Эйр Манас» Данияр Арынов.

По его словам, во всех странах правительство поддерживает отечественную авиацию, предоставляя различные льготы.

«Хотелось бы, чтобы и нас поддержали, освободили от таможенных сборов, пошлин, налогов, сборов в отношении воздушных судов. Такая схема действует в Узбекистане и многих странах ЕАЭС», — отметил Данияр Арынов.

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Представитель компании подчеркнул, что авиационная отрасль подошла к крайней черте, после которой ее будет сложно восстановить.

«Закон подписан. Поэтому говорить о его тонкостях нет смысла, надо говорить о государственной поддержке авиаотрасли», — констатировал он.

Напомним, 15 января президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызстана», который подтвердил приверженность страны политике «открытого неба».
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