«Открытое небо». Государство должно поддержать отечественные авиакомпании

С принятием поправок в Воздушный кодекс отечественные авиакомпании оказались в тяжелой ситуации. Об этом на круглом столе заявил представитель «Эйр Манас» Данияр Арынов.
По его словам, во всех странах правительство поддерживает отечественную авиацию, предоставляя различные льготы.
«Хотелось бы, чтобы и нас поддержали, освободили от таможенных сборов, пошлин, налогов, сборов в отношении воздушных судов. Такая схема действует в Узбекистане и многих странах ЕАЭС», — отметил Данияр Арынов.
«Закон подписан. Поэтому говорить о его тонкостях нет смысла, надо говорить о государственной поддержке авиаотрасли», — констатировал он.
Напомним, 15 января президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызстана», который подтвердил приверженность страны политике «открытого неба».