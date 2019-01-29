Закон об «открытом небе» негативно скажется на отечественных авиакомпаниях. Об этом на круглом столе о поправках в Воздушный кодекс заявил бывший глава Агентства гражданской авиации Эрмек Омуралиев.
По его словам, изменения по своей концепции прогрессивны.
«Но внедрять законопроект надо правильно, не на ура, а сделать анализ. Есть риск вымирания наших авиакомпаний. Перед внедрением закона надо было задуматься: нужна ли стране собственная авиация или будем довольствоваться рейсами иностранных авиакомпаний? Надо задуматься над созданием одинаковых условий для всех», — сказал Эрмек Омуралиев.
«Смогут ли наши компании занять в нем нишу?» — поинтересовался бывший глава агентства.
По его мнению, правительство не уделяет достаточно внимания развитию отрасли гражданской авиации.
Напомним, 15 января президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызстана», который подтвердил приверженность страны политике «открытого неба».