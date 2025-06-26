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Общество

Открытое небо. Таджикистан снял все ограничения на авиаперевозки

Правительство Таджикистана отменило принцип паритета (это подразумевало равное количество рейсов на таджикскую авиакомпанию и иностранного перевозчика). Постановление о внедрении политики «Открытое небо» подписано президентом страны.

Первой авиакомпанией, которая сообщила о применении этого документа, стала Turkish Airlines. С 1 августа она будет осуществлять в Душанбе пять рейсов в неделю. До настоящего времени турецкая авиакомпания летала в столицу РТ три раза в неделю.

Согласно постановлению, политика «Открытое небо» будет внедрена в аэропортах Душанбе, Худжанда, Куляба и Бохтара.

В документе говорится, что применение принципа паритета прекращается на неопределенный срок, в результате чего прекращается действие любых правовых или операционных положений, ограничивающих доступ к рынку. Он предусматривает «справедливые» или «равные» возможности, баланс провозных возможностей, координацию перевозок между обозначенными авиакомпаниями и защиту коммерческих интересов или положения на рынке действующих авиакомпаний.

Агентству гражданской авиации поручено обеспечить доступ на рынок, относящийся к третьей и четвертой степеням свободного пространства, для всех заинтересованных сторон и в дальнейшем снятии:

  • всех ограничений по частоте полетов и/или количеству посадочных мест;
  • всех ограничений на емкость воздушного судна;
  • всех ограничений на количество назначений на маршрут;
  • всех тарифных ограничений на международные авиаперевозки;
  • всех ограничений по количеству авиаперевозчиков.

Антимонопольной службе, ГУП «Точикаэронавигация», международному аэропорту Душанбе, международному аэропорту Худжанд, международному аэропорту Куляб и международному аэропорту Бохтар поручено принять необходимые меры по повышению уровня обслуживания, снижению стоимости услуг и развитию инфраструктуры воздушных гаваней.

К 18 направлениям, определенным распоряжением Агентства гражданской авиации, в течение трех лет не будут применяться все принципы, изложенные в постановлении. По истечении срока эти принципы вступят в силу в полном объеме и будут применяться единообразно ко всем без исключения пунктам назначения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334311/
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