«Открытое небо». Цены на авиабилеты в Кыргызстане не снизятся

Снижения цен на авиабилеты после вступления в силу поправок в Воздушный кодекс Кыргызстана ожидать не стоит. Об этом на круглом столе заявил депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов.

По его словам, стоимость перелетов вряд ли изменится, несмотря на заверения инициаторов поправок. «Выгоду получат аэропорты, пассажиры, которые смогут напрямую летать в разные страны», — считает нардеп.

Читайте по теме «Открытое небо». Государство должно поддержать отечественные авиакомпании

Он добавил, что сегодня билет в Москву стоит $140. Говоря о внутренних рейсах, Алмазбек Эргешов отметил, что народные избранники неоднократно поднимали вопрос повышения цен авиакомпаниями в зимний сезон, когда закрыты перевалы. «Но с компаниями договорились, что они не ставят стоимость выше 4 тысяч сомов. Я недавно сыну билет купил за 1 тысячу 800 сомов. Куда дешевле?» — пояснил он.

Эксперт, летчик Мамат Назаров заявил, что компании живут и работают в условиях рыночной экономики. «При том, что все намерения благие, договоренностей по стоимости не должно быть. Из чего складывается цена? Самолеты очень дорого стоят, керосин, обслуживание. Это не на маршрутку или машину купить керосин. Надо это понимать», — заметил он.

Напомним, что 15 января президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс КР», который подтвердил приверженность страны политике «открытого неба».

По мнению авторов законопроекта, он увеличит пассажирооборот до 35 процентов и снизит на 20-40 процентов цены на авиабилеты.