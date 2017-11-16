Нехватка школ и детсадов. В Бишкеке будут резервировать места для строительства

В Бишкеке идет подсчет имеющихся в собственности города земель. Будут резервировать места для школ и детсадов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщила вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова.

По ее словам, уже определены места для восьми школ и 14 детсадов. Кроме того, мэрия согласилась с идеей делать пристройки к школам там, где это позволяет их территория.

«На 2018 год проектируются пристройки к семи школам. В Бишкеке ежегодно должно строиться по четыре школы, чтобы снять напряженность по комплектованию учебных заведений», — заключила Айгуль Рыскулова.

Ранее сообщалось, что за 30 лет в Бишкеке не построили ни одной школы. А сейчас для этого нет земли.