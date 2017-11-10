Главе МВД напомнили о невыполненном поручении Темира Джумакадырова

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков напомнил сегодня на экстренном совещании по вопросам аварийности на дорогах министру внутренних дел о невыполненном поручении Темира Джумакадырова.

Напомним, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров предупреждал, что руководители государственных органов будут нести персональную ответственность за халатное отношение и несвоевременную реализацию плана мероприятий по реформе системы дорожной безопасности. Он сам трагически погиб в ДТП.

«Поручение не было исполнено. МВД надо сделать определенные выводы по подчиненным: что сделано, почему не выполнили, — сказал глава кабмина. — Нужно в целом проанализировать постановление правительства, которым мы установили план реформы, и по каждому министерству дать мне конкретный ответ: что и когда сделано, какие есть результаты. Анализ должен быть готов в течение недели».

«Необходимо сделать глубокую реформу ГАИ, чтобы это сопровождалось хорошей практикой аналогичных структур других стран», — отметил Сапар Исаков.